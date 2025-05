Anfiteatro, la Lega in pressing:: "Il Comune non perda più tempo"

Qualcosa si muove per l’anfiteatro di Rimini. Il Comune ha messo a bilancio mezzo milione per la nuova campagna di scavi archeologici e i primi interventi di restauro e valorizzazione del sito archeologico. E, da gennaio, due studiosi, scelti dall’amministrazione insieme alla Soprintendenza, stanno raccogliendo tutto il materiale d’archivio e bibliografico sul monumento. E ieri la Lega ha fatto un sopralluogo sul posto insieme proprio a Federica Gonzato, dirigente della Soprintendenza di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena. "Dopo anni e anni di stop and go e infinite discussioni è ora di risolvere il ‘caso’ dell’anfiteatro romano di Rimini e renderlo fruibile attraverso nuovi scavi archeologici", rilanciano dalla Lega il deputato Jacopo Morrone ed il consigliere comunale Enzo Ceccarelli, entrambi presenti ieri al sopralluogo con la soprintendente. "Tutte le amministrazioni succedutesi dal Dopoguerra a oggi – commentano Ceccarelli e Morrone – hanno sottovalutato l’importanza e il valore di questo monumento pur promettendo a più riprese di mettervi mano. È stata costruita qui una scuola (il Ceis) che doveva essere temporanea e invece dopo più di 70 anni è ancora lì". Eppure "gli studi eseguiti da archeologi e storici confermano che i ruderi dell’anfiteatro oggi in vista non sono che una minima parte di quello che c’è sotto terra. Di qui, l’esigenza di spostare in luogo più idoneo la scuola e poi procedere a uno scavo scientifico dell’area. Le risorse ci sono, basta un atto di volontà dell’amministrazione comunale". Morrone sollecita allora un cronoprogramma delle attività: "Proponiamo l’istituzione di un tavolo che riunisca amministrazione, tecnici e parti politiche che, da un lato, garantisca al più presto la realizzazione di una struttura più moderna per accogliere la scuola e, dall’altra, organizzi il progetto per gli scavi archeologici".