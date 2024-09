Anfora greco romana nascosta nel garage di un ristoratore di Rimini: ecco come si è arrivati alla scoperta L’uomo avrebbe presumibilmente acquistato l’oggetto antico da un peschereccio: alta 115 centimetri e con un diametro di 40 il reperto verrà ulteriormente analizzato per arrivare a una datazione più precisa. Per l’uomo è scattata la denuncia per ricettazione di beni culturali