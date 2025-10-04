Anfora romana in vetrina: scatta il sequestro

Tra souvenir e oggetti in vendita c’era lei, un’anfora antica di oltre duemila anni. Non una semplice riproduzione, ma un reperto archeologico autentico, rimasto quasi intatto fino ai giorni nostri. A scoprirlo sono stati i finanzieri della stazione navale della Guardia di Finanza di Rimini, che durante un controllo hanno notato l’insolito manufatto esposto in un negozio del Riminese.

L’anfora non è passata inosservata: un esemplare di tipo ’Lamboglia 2’, panciuto e di grandi dimensioni, con 123 centimetri di circonferenza e 80 di lunghezza, tipico delle produzioni dell’Adriatico tra il II e il I secolo avanti Cristo. Era il contenitore preferito dagli antichi romani per il trasporto del vino lungo le rotte commerciali marittime, ed è uno dei modelli più riconosciuti dagli archeologi per ricostruire la storia degli scambi e dei commerci dell’epoca.

Peccato solo che il titolare del negozio non aveva nessun titolo di possesso. Nessun documento che ne giustificasse la provenienza o la detenzione. Così, dopo la verifica, l’anfora è stata sequestrata e per l’uomo è scattata la denuncia. Si tratta di un reato pesante, che prevede la reclusione da due a sei anni e una multa da 927 a 1.500 euro.

La conferma dell’autenticità del reperto è arrivata direttamente dai funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, chiamati sul posto per accertare l’epoca e la tipologia dell’oggetto. Nessun dubbio: si tratta di un reperto originale, con tutto il valore storico che comporta. La Finanza ha ribadito che chiunque rinvenga o detenga oggetti di possibile interesse archeologico, ha l’obbligo di segnalarlo entro 24 ore alla Soprintendenza.