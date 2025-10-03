Antica anfora romana in vetrina a Rimini: scatta il sequestro della Finanza

Rimini, 3 ottobre 2025 - Non era una semplice decorazione da negozio, ma un vero e proprio reperto archeologico finito sotto i riflettori della Guardia di Finanza. In un esercizio commerciale del Riminese, in bella mostra tra gli oggetti esposti, i finanzieri della stazione navale hanno trovato un’anfora romana antichissima, quasi completamente integra, subito sequestrata perché il titolare non aveva nessun titolo di possesso. Parliamo di un pezzo raro: un’anfora di tipo “Lamboglia 2”, panciuta e di grandi dimensioni – 123 centimetri di circonferenza e 80 di lunghezza – risalente a un periodo compreso tra il II e il I secolo avanti Cristo. Veniva prodotta in area adriatica e serviva agli antichi romani per trasportare il vino lungo le rotte commerciali. A confermare l’autenticità e il valore del reperto sono stati i funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che hanno subito certificato l’epoca e la provenienza dell’oggetto. Per il titolare del negozio è scattata una denuncia per possesso illecito di beni culturali, reato che prevede pene pesanti: da due a sei anni di reclusione e multe che vanno da 927 a 1.500 euro. L’anfora, intanto, è stata sequestrata e sarà custodita come bene archeologico.