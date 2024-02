"Angelina, Riccione ti aspetta". Lo show della vincitrice di Sanremo

"Congratulazioni Angelina per questa strabiliante vittoria, Riccione ti aspetta". E’ il messaggio che l’amministrazione comunale ha inviato ieri alla vincitrice del Festival di Sanremo. La cantante l’estate scorsa a Riccione aveva fatto ballare e cantare tutti con la sua energia travolgente e il suo talento. Angelina Mango era salita sul grande palco di piazzale Roma l’11 agosto come ospite di Deejay On Stage. Figlia d’arte, con uno stile tutto suo e già capace di conquistare il pubblico, Angelina era reduce dal grande successo e dal premio della critica nel talent Amici di Maria De Filippi, edizione 2023. A Riccione aveva travolto il pubblico di Riccione, oltre 5mila persone, con un live emozionante e attesissimo dalle migliaia di fan presenti sulla piazza cui aveva regalato alcune delle hit del suo repertorio: da ‘Voglia di vivere’ alla più estiva ‘Ci pensiamo domani’.

Durante la serata riccionese dedicata ai giovani emergenti, insieme ad Angelina si erano esibiti anche Leo Gassman, che aveva calcato il palco del Festival di Sanremo 2023, e Matteo Paolillo, che ha scritto ‘O Mar For’, sigla della serie tv. Generosissima con il pubblico, Angelina Mango si era concessa al bagno di folla, scattando selfie a ripetizione e firmando tantissimi autografi.