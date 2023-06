Angelini: "Andiamo avanti, i riccionesi hanno scelto noi"

La sindaca Daniela Angelini non lascia l’ufficio in municipio e non ne ha alcuna intenzione. "Presenteremo ricorso al Consiglio di Stato, nel frattempo lavoreremo come e più di prima nell’interesse di Riccione e dei riccionesi".

La prima cittadina rivendica la volontà espressa dagli elettori un anno fa con queste parole: "La volontà popolare lo scorso 12 giugno era stata estremamente chiara, assegnando alla nostra coalizione oltre duemila voti in più rispetto alla minoranza". Il totale dei voti aveva superato per 48 preferenze il 50% dei consensi, dando la vittoria la primo turno alla coalizione che sosteneva la Angelini. Oggi il Tar dice che le elezioni vanno annullate e rifatte. "Si tratta certamente di una sentenza a noi sfavorevole – osserva la sindaca Angelini – ma preciso che si tratta soltanto del primo grado di giudizio. Siamo convinti che il Consiglio di Stato possa esprimersi in maniera diametralmente opposta, ovvero riconoscendo la piena regolarità del voto del 12 giugno 2022".

In viale Vittorio Emanuele II ritengono di avere il tempo e le carte per ribaltare la sentenza, senza fare i bagagli. "La giunta – aggiunge la Angelini – continuerà a lavorare come e più di prima nel pieno e unico interesse di Riccione e dei riccionesi" che alle elezioni avevano espresso "una volontà popolare estremamente chiara, assegnando alla nostra coalizione oltre duemila voti in più rispetto alla minoranza".