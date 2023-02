Angelini chiama i giocatori in Comune: "Il razzismo non è tollerabile"

"Il razzismo non può mai essere considerato normalità, non può essere ritenuto un comportamento sul quale soprassedere". Daniela Angelini ieri mattina ha voluto incontrare dirigenza e calciatori dello United Riccone dopo i fatti di domenica. Sul campo del Sant’Angelo Lodigiano alcuni giocatori del Riccione sono stati bersagliati pesantemente con cori razzisti dai tifosi sugli spalti. La sindaca ha incontrato Benjamin Mokulu e Artur Celino Alexandre Pinto Rodrigues, due dei quattro giocatori dello United Riccione, gli altri sono Mady Abonckelet ed Emmanuel Besea. "Ciò che è accaduto domenica pomeriggio allo stadio mi lascia indignata: di fronte agli episodi di razzismo un arbitro ha il dovere di intervenire e fermare la partita. E anche la società non dovrebbe mai fare il gioco dei propri tifosi, se si macchiano di comportamenti razzisti, ma dovrebbe prenderne nettamente le distanze". Mokulu ha raccontato alla sindaca che "all’arbitro ho domandato se quei cori e quegli insulti razzisti li stavo sentendo solo io. Non ho avuto risposta".

Per Daniela Angelini il razzismo è un problema, una piaga da debellare. "Si dice che siano comportamenti d’altri tempi ma ritengo, purtroppo, che siano anche dei tempi attuali. Il razzismo non appartiene al passato ma fa parte del presente ed è per questo che va contrastato con ogni mezzo e non si può restare indifferenti". Artur ha ammesso: "Non ce l’ho più fatta. Ho preferito tornare in panchina piuttosto che continuare a farmi urlare le cose peggiori che abbia mai sentito".