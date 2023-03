Angelini e assessori arrivano al Marano

Ultimo appuntamento per #riccionepartecipa, il ciclo di incontri nei quartieri con sindaca e giunta. Mercoledì prossimo, alle 21, la giunta farà tappa al bar panificio pasticceria Bianchi in viale D’Annunzio, 171. Sarà una serata in cui verranno affrontati i progetti su due zone della città: Marano e Spontricciolo. "Con mercoledì si chiude questo primo ciclo di incontri che abbiamo pensato per rendere l’amministrazione comunale sempre più vicina ai cittadini – dice la sindaca Daniela Angelini –. Riteniamo che lo sviluppo di una città debba passare attraverso l’intervento dei cittadini che partecipano attivamente alle scelte".