Angelini e la ‘sua’ Cassa Edile: "Vi racconto una vita da frontaliere"

"Varco quella frontiera ogni giorno da sessant’anni. Mai mi sono sentito frontaliere oppure ospite, ma cittadino, a pieno titolo, di questa terra che sento mia". Elios Angelini nasce a Pennabilli nel 1939 e dal 1963, data della sua fondazione, ad oggi, è il direttore della ‘Cassa Edile sammarinese di mutualità ed assistenza’ di San Marino. "Tutto il Montefeltro per me è casa, essendo di origini e natali pennesi. Quando per lavoro salgo da Rimini, dove vivo da quando avevo quattordici anni, al mio ufficio di via Piana, in Città, apro la finestra e ho il privilegio di vedere un panorama che va dal mare al Montefeltro, con i piedi piantati sul Titano, ed è come abbracciare la mia vita intera".

Traguardo importante il 14 ottobre per la Cassa Edile che compie 60 anni, ma anche per Angelini. Una festa per entrambi, forse un record di longevità e fedeltà reciproca. A fine anno, a 84 anni, il direttore ha deciso dopo ben 60 anni di non rinnovare più il suo incarico, ma prima, il 13 ottobre, gli sarà consegnato il titolo di Cavaliere dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. "Un riconoscimento inaspettato che mi riempie di orgoglio. Quando mi hanno telefonato dagli Esteri ho chiesto di richiamarmi il giorno dopo, perché dalla commozione non capivo più nulla".

Da 60 anni ha visto cambiare il Paese, come?

"Era il 20 marzo del 1963 quando insieme all’allora presidente, Marino Rossi, aprimmo la prima sede di quello che era stato, fino allora, solamente un accordo su carta. A quel tempo contavamo già 53 aziende e 596 dipendenti , l’edilizia era un volano dell’economia del Titano, e negli anni successivi, quelli del boom, i numeri salirono rapidamente. Fino agli anni novanta erano sammarinesi o frontalieri italiani che si riconvertivano da braccianti agricoli a operai edili, oggi sono perlopiù immigrati".

Il lavoro in Italia, quello sul Titano, la famiglia, come si mantiene l’equilibrio?

"Rispettando tutti, lavorando sodo e mettendo in conto qualche rinuncia personale. È normale, visto che fino alla pensione italiana ho continuato a mantenere sia il lavoro in Italia che a San

Marino e, per riuscirci, dovevo portarmi l’ufficio anche a casa. Senza famiglia non ci sarei mai riuscito. Soprattutto merito di mia moglie Luisa, che di giorno faceva la sarta e cresceva i nostri due figli, Francesco e Paolo, e la sera dopo mangiato mi aiutava con le liquidazioni per i lavoratori".

C’è qualcosa di cui va particolarmente fiero?

"Il contrasto al lavoro nero e la spinta ad adottare strumenti per il sostegno alla legalità. Tenere insieme imprenditori e maestranze, dialogare e mantenere il rispetto delle istituzioni. Ma quello che mi rende più orgoglioso sono le relazioni personali, non solo con i colleghi, ma soprattutto con le maestranze. Le mie porte sono sempre state aperte, anche quelle di casa, e con qualcuno di loro siamo diventati amici. Grazie alla nostra mutualità molti si sono permessi per la prima volta una vacanza, fatto studiare i propri figli, acquistato una casa. E’ il risultato, a cui abbiamo contribuito tutti, di cui vado più orgoglioso".