"Angelini ha già fatto troppi danni, era meglio rivotare"

"Per il bene di Riccione sarebbe stato meglio tornare a votare. Accettiamo la sentenza, convinti di aver fatto bene a presentare ricorso". Ne è convinta l’ex deputata della Lega Elena Raffaelli, tra i promotori del ricorso che aveva portato il Tar ad annullare le elezioni del 2022.

Si aspettava questo ribaltone al Consiglio di Stato?

"Gli scenari possibili erano tre. I giudici hanno deciso di ritenere valide le elezioni, e rispettiamo il verdetto. Ma noi avevamo agito per fugare i tanti dubbi sulla correttezza delle operazioni di voto. Che il nostro ricorso fosse fondato l’ha detto il Tar".

Da un possibile ritorno alle urne al ritorno della Angelini.

"Che in un solo anno aveva fatto danni al turismo, al bilancio, a tutta la città. Penso al Natale scorso, ai 260mila euro buttati nell’evento di San Martino, e potrei andare avanti. Siamo molto preoccupati per i riccionesi".

Come cambierà l’atteggiamento dell’opposizione, ora che è svanito il sogno di rivotare?

"Faremo la nostra parte per il bene di Riccione. I nemici, la Angelini, li ha prima di tutto in casa sua. In un solo anno ha già perso due consiglieri. E come non ricordare le lotte per la scelta del capo di gabinetto? La sua è una maggioranza lacerata".

Ma il commissariamento non ha fatto bene a Riccione...

"Sono state ingenerose le accuse al commissario Rita Stentella. L’immobilismo è cominciato proprio con la Angelini".