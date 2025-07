Angelini: "I dati escludono un’emergenza sicurezza"

"I dati della Prefettura certificano che non siamo di fronte a un’emergenza sicurezza e che, come emerso in sede di Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, non siamo neppure in presenza del fenomeno delle cosiddette baby gang". La sindaca Daniela Angelini torna ad affrontare il tema sicurezza dopo le polemiche post Notte rosa, quando parlò di "scaramucce". Ma questa volta l’intervento della sindaca si fa forte dei numeri portati dalla prefetta Giuseppina Cassone al tavolo del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza. "Nei primi sei mesi dell’anno il Comune di Riccione ha fatto registrare una diminuzione complessiva della delittuosità pari al 3,22% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nelle zone più sensibili della città, i reati predatori come furti e rapine hanno subito una riduzione stimata del 16% rispetto al giugno dello scorso anno". Dunque "non siamo di fronte a un’emergenza sicurezza". E le baby gang? "Il fenomeno risulta sostanzialmente assente nella provincia anche grazie all’intensa e capillare attività di prevenzione svolta presso le stazioni ferroviarie, le fermate dei principali mezzi di trasporto pubblico e altri snodi strategici del territorio". Inevitabile la stoccata all’opposizione: "La messa a ferro e fuoco della città avvenne nel 2020 e in forma ancor più grave nel 2021, quando la situazione sfuggì completamente di mano a quelli che oggi vorrebbero salire in cattedra e darci delle lezioni dopo che, mentre erano al governo della città, erano finiti dietro la lavagna con il cappello da somaro". Nel frattempo ci si prepara alla parte centrale dell’estate. "Non abbiamo sottovalutato nulla. Abbiamo impiegato tutte le forze a disposizione per il presidio del territorio" e al tavolo del Comitato "ci è stata garantita la presenza adeguata in termini per presidiare la città. A partire dal primo luglio, sono operativi sul territorio 76 marescialli e 10 unità Sat. Le aree che saranno presidiate maggiormente comprendono viale Ceccarini, la stazione e i luoghi di maggiore aggregazione giovanile".

Andrea Oliva