Angelini: "In centro troppi comitati Ognuno coltiva il proprio orticello"

Chiudere subito il centro ad auto e mezzi pesanti. Lo chiede il Consorzio d’area di viale Ceccarini, che da tempo preme su questa soluzione. Se n’è parlato mercoledì sera al Palazzo del Turismo, dove per l’incontro #riccionepartecipa, tour della giunta nei quartieri, si sono presentate circa cento persone, operatori di tutte le categorie. "Quest’amministrazione ha dato il via al percorso che mette in moto un nuovo meccanismo – premette il presidente Maurizio Metto –, intanto va colta l’ambizione di diventare città più vivibile, facendo cose pratiche, per esempio chiudendo il centro al traffico veicolare, ai mezzi pesanti che qui girano a tutte le ore del giorno. Oltre a distruggere la pavimentazione non sono un bel vedere. Se vogliamo che Riccione diventi vivibile, verde e sostenibile, dobbiamo avere il coraggio di iniziare a chiudere. Durante l’incontro dei nostri consorziati tutti gli operatori intervenuti hanno convenuto sull’opportunità di trovare una soluzione per togliere i veicoli dal centro". Posizione condivisa dalla sindaca Daniela Angelini: "Mi trovo pienamente d’accordo – dice – Terminata la prima fase di messa in sicurezza del viale, non possiamo permettere quanto sta succedendo. Eccetto ai mezzi di soccorso il viale va chiuso. Per i veicoli di carico e scarico insieme individueremo delle aree e definiremo gli orari, ma dobbiamo agire con condivisione". Per ottenere buoni risultati su questo e su altri fronti l’Angelini chiede "coraggio agli operatori, perché in area centrale non possono esserci tanti piccoli comitati, perché così ognuno coltiva il proprio orticello". E incalza: "La nostra amministrazione incoraggia l’unione dei comitati e non la frammentazione che ha portato Riccione allo stato in cui si trova. Favorite gli accorpamenti e troviamo insieme il coraggio di andare oltre agli interessi di bottega che antepongono il proprio interesse a quello della città. Con la parcellizzazione e la polverizzazione, ci si paralizza".

Tanti gli interventi degli operatori e i temi affrontati. A illustrare i progetti in itinere è stato l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, che per la progettazione preliminare della zona centrale ha ricordato che la scelta è ricaduta su Andrea Matteoni, che ha firmato anche il lungomare. Ha quindi annunciato l’inizio lavori dell’area portuale per ottobre da viale Bellini, dove entro Pasqua si aprirà intanto il sottopasso.

Nives Concolino