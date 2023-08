Angelini in pressing per salvare il Natale

Eventi di Natale e dirigenti comunali. Politici in pressing sul Comune. In particolar modo sono l’ex sindaca Daniela Angelini che si è presentata in municipio assieme all’ex assessore al Bilancio Alessandro Nicolardi per incontrare il sub commissario Alfonso Agostino Soloperto. L’incontro è avvenuto lunedì mattina e si è parlato anche del palinsesto degli eventi natalizi. Per Daniela Angelini bisogna andare "avanti con il lavoro già impostato sugli eventi di Natale all’insegna della sostenibilità sia ambientale che economica". Inoltre è arrivata un’altra specifica richiesta: "Subito l’assunzione del dirigente ai Lavori pubblici". A fare da contraltare è la Federazione delle civiche tosiane che non ha nulla da ridire con le prime indicazioni arrivate dall’amministrazione guidata dalla commissaria Rita Stentella sugli eventi di fine anno, a parte un sostanziale appunto. "Apprezziamo molto il ruolo del commissario Stentella, che si è fatta carico di questo evento e che sta cercando di individuare la migliore soluzione per proporre un ottimo prodotto. Sul Natale, come sul resto, il Commissario avrà sempre il nostro appoggio. Siamo più perplessi, invece, su alcune proposte venute dal dirigente ai settori economici Luigi Botteghi, in quanto in un momento così complicato per il turismo e per il commercio, pensare di chiedere ai comitati di sostenere le spese per gli allestimenti di Natale, ci pare profondamente sbagliato. Il Natale è un prodotto turistico importante per la nostra città; se fatto con oculatezza, magari rinunciando a qualche partita di spesa, pensiamo possa portare ad ottimi risultati".

Intanto la ex sindaca disegna la strada che porterà al prossimo Natale e la vede diversamente sul contributo chiesto alle attività. "Abbiamo favorevolmente constatato che l’amministrazione è già al lavoro, seguendo la traccia che avevamo lasciato, ed è aperta al confronto e al contributo, anche economico vista la disponibilità da più parti dimostrata, da comitati e categorie". Inoltre : "Il Natale è un prodotto turistico da valorizzare ma non si possono ipotizzare spese come quelle sostenute, vista l’eccezionalità dell’evento, nell’anno del Centenario". Intanto dalle civiche arriva la stoccata: "Ringraziamo le forze politiche che hanno manifestato interesse alla proposta di un ‘tavolo sul Natale’. Spiace che il Pd non colga il momento e declini ogni interesse a sedersi assieme alle altre forze politiche e ai cittadini per il bene della città". Infine l’ultima richiesta fatta da Angelini e Nicolardi al subcommissario: "Investire i finanziamenti in investimenti strutturali" e procedere con l’assunzione di un dirigente ai Lavori pubblici "che ha già vinto il concorso e attende che l’amministrazione sblocchi la situazione".

Andrea Oliva