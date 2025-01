Angelini: "Qui sembra l’Apocalisse. Rischiamo di evacuare da casa"

Gli allarmi, racconta al telefono, "sono continui. Viviamo con l’incubo di dover fuggire da un minuto all’altro. Teniamo vicino alla porta un paio di valigie già preparate con lo stretto necessario, pronti a evacuare..". Gino Angelini vive a Los Angeles da molti anni e assicura che "non avevamo mai visto una cosa del genere. Ho vissuto tanti incendi da quando sono qui, ma questo sembra davvero l’Apocalisse". Lo chef riminese, premiato con il Sigismondo d’oro nel 2011, è uno dei cuochi italiani più amati dalle star di Hollywoord. Angelini ha tre locali: la famosa osteria che porta il suo nome, così come l’Angelini alimentari e l’Angelini ristorante e bar, che gestisce insieme ad altri soci. L’Angelini ristorante e bar si trova proprio nella zona di Pacific Palisades, tra i quartieri di Los Angeles più devastati dagli incendi.

Il locale a Pacific Palisades si è salvato dalle fiamme? "Non sono ancora riuscito ad andarci. Il quartiere in questo momento non è raggiungibile, se non per le emergenze. Mi hanno detto che il ristorante, che si trova all’interno di un complesso commerciale, non ha subito gravi danni. Ma tutt’intorno è la devastazione. Tantissime abitazioni sono ridotte in cenere".

Gli altri ristoranti? "Per fortuna non hanno riportato danni. Siamo stati fortunati". E invece, dove abita lei? "Io vivo vicino agli studi cinematografici della Universal. Gli incendi sono arrivati molto vicino a noi. Le fiamme altissime, il cielo rosso per il fuoco... Abbiamo avuto paura, tanta. Ma finora ci è andata bene". Mentre Angelini parla al telefono, la linea va e viene.

Anche comunicare sarà diventata un’impresa, in questi giorni. "Purtroppo va così. Anche spostarsi in auto è molto complicato. I danni sono enormi, sia agli edifici sia alle infrastrutture. Ci sono state diverse vittime (almeno 10, stando al bilancio aggiornato di ieri sera). Los Angeles è in piena emergenza, non sappiamo per quanto andrà avanti questa situazione".

Continuano gli allarmi? "Sì, il pericolo di altri roghi non è finito. Ecco perché abbiamo le valigie pronte, nel caso di evacuazione. Viviamo alla giornata, un po’ come tutti qui. È un inferno che sembra non voler finire. Le immagini che non si vedono in tv non rendono l’idea... I miei figli in Italia sono molto preoccupati".

La chiamerano tutti i giorni. "Sì. Ci sentiamo anche più volte al giorno. Io cerco di rassicurarli, ma quello che sta accadendo a Los Angeles è davvero incredibile".

Manuel Spadazzi