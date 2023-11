Angelini torna sindaca. Il Consiglio di Stato:: "Errori in 26 schede: le elezioni sono valide"

Riccione ha di nuovo il sindaco: non si dovrà tornare alle urne. Torna in carica Daniela Angelini. Così hanno deciso i giudici del Consiglio di Stato con la sentenza pubblicata ieri. Ribaltato così il verdetto del Tar, che a giugno accolse il ricorso presentato dalla Lega e decretò l’annullamento delle elezioni amministrative del 2022 e il conseguente commissariamento del Comune. Nelle 23 pagine della sentenza i giudici del Consiglio di Stato fanno notare più volte come "le irregolarità emerse, diversamente da quanto ritenuto dal Tar, non possano essere considerate sostanziali e talmente gravi da inficiare il risultato elettorale". In 4 casi è trattato di "errori in urna", ovvero di "schede scrutinate in più o in meno rispetto ai votanti verbalizzati", in altri 22 di irregolarità "fuori urna", con "schede autenticate o consegnate verbalizzate in più o in meno rispetto a quelle conteggiate dalla verificazione". Insomma, le irregolarità "ci sono state" ma sono state "formali" e "non possono condurre, come erroneamente ritenuto dal Tar, ad annullare le elezioni". E in ogni caso, "la discrepanza è di sole 26 schede, inferiore al numero di 48 voti che ha consentito la vittoria della candidata Daniela Angelini al primo turno". Per i giudici "non ci sono le prove di una possibile alterazione del volontà dell’elettorato". E sulle cosiddette "schede ballerine", portate da una sezione all’altra, e sull’apertura anticipata delle urne in una sezione (la 23), per il Consiglio di Stato "non c’è stata la manipolazione del voto", ma solo meri errori. Sulle schede ballerine è "verosimile che il disguido sia avvenuto nell’ufficio centrale del Tribunale – osservano ancora i giudici – durante le operazioni di riordino delle buste".

Così il Consiglio di Stato, e per Daniela Angelini con questa sentenza "ha vinto Riccione e hanno vinto i riccionesi che potranno finalmente riavere l’amministrazione che avevano scelto. Ripartiamo subito perché ci aspetta un grande lavoro". La sindaca ringrazia la commissaria Rita Stentella e fissa già i primi obiettivi. "Riccione ha la necessità di ripartire in fretta attraverso alcune grandi opere strutturali, una vasta e puntuale attività di manutenzione, l’attenzione verso i fragili e i bisogni sociali. È grande peccato avere perso tempo e lasciato la città senza una guida politica durante l’estate, ora dovremo essere bravi a recuperare in fretta". Tra i primi a esultare per la sentenza il sindaco di Rimini e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad: "Avanti così Daniela". Per il segretario provinciale del Pd Filippo Sacchetti "questa è una buona notizia per Riccione e per tutta la provincia, che ha bisogno che il secondo Comune del territorio sia operativo, propositivo, dialogante". Immancabile la stoccata alla Lega, che "ha screditato ancora una volta l’immagine di Riccione". "Giustizia è fatta – gli fa eco il segretario del Pd riccionese Riziero Santi – Riprendiamo finalmente il nostro cammino e la legislatura interrotta da un’azione maldestra, sciagurata e irresponsabile della Lega e della destra riccionese. E ora testa bassa e pedalare". E si congratulano (tra i tanti) anche la presidente dell’assemblea regionale, Emma Petitti, e il presidente della Regione Stefano Bonaccini. "I giudici – dice Bonaccini – hanno sottolineato che non si può giustificare l’annullamento delle elezioni di fronte a un numero di sole 26 schede, non correttamente verbalizzate, che non influisce sul voto stesso. Si deve sempre avere il massimo rispetto per la giustizia, così come lo si deve avere per la volontà dei cittadini chiamati a esprimersi alle urne. È la democrazia".