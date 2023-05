Angelo Pintus fa ’Bau’ E conquista lo Stadium

Sarà il comico di Colorado e di Lol, Angelo Pintus, sabato alle ore 21.15, a salire sul placo del RDS Stadium di Rimini, a mostrare tutte le sue doti, artistiche e umane, e cercare di far ridere il pubblico Romagnolo. Il suo spettacolo dal titolo ’Bau’ non è solo un modo di abbaiare, ma è soprattutto lo specchio del racconto che l’artista porta in tournèe da ottobre ’22, con tanti sold out, e che narra vicende della vita di tutti i giorni, dal concepimento di un figlio alle incursioni su Tik Tok, dalla parità di genere al politically correct. Un viaggio sulle incongruenze dei nostri comportamenti, sulla involontaria comicità di chi non si rassegna a vivere a pieno la propria età, sulla eterna lotta genitorifigli. Il tutto condito con la spontaneità tipica di Angelo Pintus, capace di saltare da un microfono all’altro (sul palco ce ne sono tre) per regalare battute e frecciate, imitazioni e gag.

L’unicità di Pintus, comico che ha esordito nel 2007 a Stasera mi butto su Rai Uno, è quella di trasformare l’intelligenza in comicità, di costringere lo spettatore a ridere di se stesso; e riesce a farlo senza mai essere volgare, mettendo a nudo i difetti del nostro tempo. Inutile cercare nel titolo, ’Bau’, un filo conduttore. Non è uno spettacolo sugli animali – che pure in parte sono protagonisti – è piuttosto un pretesto, un inciampo, un codice di comunicazione che apre a qualunque interpretazione, esattamente come spesso facciamo con i nostri amici animali. Il comico triestino, ci ha abituato da 15 anni a questa parte, a riflessioni sulla vita che lasciano un buon sapore in bocca, e con la sua ironia sottile e tagliente, stimola il cervello ad una capacità di riflessione che il mondo dei social ha completamente annichilito. Campione indiscusso di incassi e presenze, Angelo Pintus, per Pulp Eventi, torna in Romagna dopo la data di Cattolica dello scorso luglio, che con lo spettacolo ’Non è come sembra’ ha fatto il tutto esaurito.

Rosalba Corti