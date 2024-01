Angels in campo a San Lazzaro. I clementini provano il colpaccio

Angels in campo già stasera per la quinta di ritorno nel girone B della C emiliano-romagnola. La squadra di coach Serra viaggia verso San Lazzaro dove alle 21 (arbitri Indrizzi e Santacroce) verrà alzata la palla a due di un match affrontabile con fiducia. Bsl a 8 punti, Santarcangelo a 12 e partita d’andata che terminò con un 80-79 per i clementini grazie alla tripla sulla sirena di Lombardi. Il primo sorriso stagionale al PalaSgr. Ora la squadra è di fatto completa, rispetto all’andata sono tornati gli infortunati storici e il rush finale del ritorno è affrontato con ottimismo. È la prima di due trasferte consecutive, con la Dulca di scena la prossima settimana a Lugo. Nel girone di C umbro-marchigiano si è giocato il turno infrasettimanale. Interessante epilogo nella sfida per il secondo posto, il +25 interno di Osimo con Montemarciano. Recanati vince facilmente e rimane imbattuta, mentre Fossombrone stacca San Marino al quarto posto grazie al +2 su Urbania. Domani al Multieventi (ore 18, arbitri Piancatelli e Racsan) la squadra di Millina troverà Falconara, altra squadra riposata visto che il suo turno infrasettimanale con Gualdo lo giocherà mercoledì prossimo. I Titans, a 6 vinte nelle ultime 7, avranno a che fare con la penultima della classe, peggior attacco del girone (62.4 punti). San Marino, che numericamente è la terza difesa, ha un’occasione d’oro anche se la dovrà affrontare di nuovo senza Felici, che rimane fermo per l’infortunio alla mano che lo ha praticamente estromesso fin qui dalle competizioni nel 2024.