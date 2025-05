Anima della Cento Fiori. È morta Anna Angelini, si è dedicata ai bisognosi

E’ morta a 71 anni, dopo una breve malattia, Anna Angelini, anima insieme al marito Werther Mussoni della cooperativa Cento Fiori. Era stata insegnante di religione e vicepreside dell’Istituto Einaudi. Una donna generosa, disponibile e sorridente, pronta a sostenere ed aiutare chi avesse bisogno. I funerali si terranno questa mattina alle nove nella chiesa del cimitero di Rimini.

A ricordarla - con un ideale abbraccio al marito Werther e ai figli Enrico e Francesco - è la cooperativa Cento Fiori, per la quale la professoressa Angelina ha dedicato gran parte della propria esistenza: "E’ vero, siamo nati da una manifestazione di piazza, ma siamo anche figli di una storia familiare, di una giovane coppia, Werther e Anna, con due figli piccoli che scelsero di rispondere ad una chiamata: far crescere la Cento Fiori. Werther aveva quel che si chiama un posto fisso ed era anche un promettente sindacalista, ma insieme decisero che il futuro era nel far funzionare la Cento Fiori. Si, siamo figli di una manifestazione di piazza, di un’idea di intervento sociale corale, scientifico e non violento, ma anche figli di questa famiglia di San Giuliano Mare, allargatasi ad essere di oltre 80 dipendenti e 150 accolti, tra pazienti di strutture sociosanitarie e migranti. E come una famiglia ci stringiamo tutti a Werther, Enrico e Checco per la perdita della cara Anna. E la saluteremo insieme sabato alle 9 nella chiesa del cimitero di Rimini".

Un toccante ricordo di Anna Angelini anche dal figlio Francesco: "A chi aveva bisogno, insieme al marito Wether Mussoni, non ha mai fatto mancare qualcosa in tavola e una battuta".

"Aveva modi diretti – continua – e sin dai tempi della Gi.O.C. (Gioventù operaia cristiana, ndr) di cui ha fatto parte sin da giovane, portava avanti i valori della carità cristiana. Non era una personalità del mondo riminese perché non strappava titoli di giornale, rispondeva semplicemente per chi bussava alla porta della famiglia".