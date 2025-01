’Animal factory’ incanta. Il parco è un’oasi di fantasia

A Rimini, presso il Parco Giovanni Paolo II, è stata inaugurata "Animal Factory", una straordinaria installazione artistica firmata da Luca Boscardin, designer di giocattoli e illustratore. L’opera, un dono del brand Calliope del Gruppo Teddy, rappresenta la prima installazione pubblica in Italia dell’artista e si colloca nel cuore della città per incantare grandi e piccini.

Le sculture, minimaliste e stilizzate, raffigurano animali a grandezza naturale, realizzate in tubolari di ferro dipinti con colori vivaci. Ogni pezzo è un invito a liberare l’immaginazione, trasportando i passanti in un mondo di meraviglia e fantasia. Il progetto è già stato premiato ad Amsterdam nel 2021 e installato in varie città europee, giungendo finalmente in Italia grazie a questa collaborazione con Calliope Kids.

"Siamo rimasti affascinati dall’opera di Luca Boscardin e abbiamo voluto coinvolgerlo per una sinergia tra stile e arte – ha dichiarato Cristiana Tadei, Creative Director di Calliope – Attraverso la nostra linea Kids vogliamo condividere l‘‘Embrace Wonder’ che ci contraddistingue, ispirando adulti e bambini a esprimere la propria personalità".

L’evento di inaugurazione ha visto la partecipazione del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che ha sottolineato il valore aggiunto delle installazioni artistiche negli spazi pubblici. "Queste sculture arricchiscono i nostri luoghi aperti con bellezza e creatività, favorendo l’incontro e lo sviluppo di nuove forme di fruizione delle aree verdi. Ringrazio il Gruppo Teddy per questa iniziativa che spero possa ispirare altre realtà imprenditoriali".

Il Gruppo Teddy, con oltre 60 anni di storia e un fatturato di 671 milioni di euro (2023), conferma il suo impegno nel coniugare successo imprenditoriale e iniziative sociali.