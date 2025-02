Animali avvelenati o seviziati. Scattano le pene più severe

"L’uccisione di animali, per crudeltà o senza necessità e comunque fuori dai casi espressamente previsti da legge speciale, è punita con la prigionia di secondo grado e con la multa non inferiore a euro 6.000". In Commissione è passata la proposta di inserire un capitolo nel Codice penale dedicato ai reati contro gli animali. La prigionia di primo grado e la multa non inferiore a euro 4.000 viene prevista per "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche o lo abbandona". Stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti "che procurano un danno alla salute degli stessi e a chi prepara, miscela, detiene, utilizza, colloca o abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, metalli, plastiche o materiale esplosivo che possono causare all’animale sof erenze, intossicazioni, lesioni". Viene introdotto il divieto di organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e il divieto di combattimenti tra animali. Viene infine disciplinata la confisca dell’animale ed eventualmente dei suoi cuccioli in caso di condanna. "Con questa proposta – spiega Ilaria Baciocchi del Psd – si fa un passo in avanti importante nella tutela degli animali. Fino ad oggi la questione era trattata come un fatto di sensibilità etica. La necessità di un intervento normativo più severo è emersa a seguito degli episodi di maltrattamenti che si sono verificati negli ultimi anni. Per quanto riguarda gli articoli relativi al divieto di combattimento, si tratta di contrastare le forme organizzate di crudeltà". Enrico Carattoni di Rf solleva questioni relative al metodo e parla di "alcuni passaggi che rappresentano un corpo estraneo all’interno del nostro ordinamento", evidenziando la difficoltà nell’armonizzare le nuove norme con l’impianto legislativo sammarinese e chiede alcuni correttivi. Carlotta Andruccioli di Domani Motus Liberi: "Siamo favorevoli alla tutela degli animali, ma servono delle precisazioni. Ribadisco anche io la necessità di garantire la giusta proporzionalità delle pene". Da parte della maggioranza viene presentato un Odg relativo alla responsabilità degli animali d’affezione e alla disciplina della convivenza civile proponendo al governo di presentare un disegno di legge per regolamentare la materia. L’odg è approvato all’unanimità.