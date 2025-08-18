Animalisti contro il circo. Sit-in di protesta a Rimini: "Saremo in centinaia"

"Venite a protestare insieme a noi. Saremo la voce delle tigri e degli altri animali in gabbia trascinati su e giù per l’Italia". Dopo il sit-in a Cattolica, gli animalisti fanno il bis. Da venerdì il circo Greca Orfei sarà a Rimini a Viserbella, dove resterà in scena fino al 31 agosto. È lo stesso circo contro cui si è svolta (domenica 10 agosto) la protesta delle associazioni animaliste del territorio, sorvegliata a vista da polizia e carabinieri. Ma i volontari della Lav e di altre associazioni – tra cui Animalfreedom e DnaRimini – non mollano e si preparano a una nuova manifestazione di protesta, che si terrà sabato sera a partire dalle 20,30. "Saremo in tanti, ci aspettiamo centinaia di persone alla manifestazione", dicono alcuni esponenti delle associazioni. Che si faranno sentire anche con il Comune, a cui chiederanno di impedire gli spettacoli con animali a Rimini. A Cattolica la scorsa settimana, durante il presidio, i momenti di tensione non erano macanti. Di fronte alle proteste delle associazioni animaliste, l’amministrazione di Cattolica aveva preso le distanze: "Il circo si trova in un’area privata. Non è possibile vietare gli spettacoli viaggianti con animali né fare una lista con gli animali che non possono essere impiegati". Inoltre gli animali del circo Orfei "sono stati visitati da veterinari dell’Ausl, che li hanno trovati in buone buone condizioni e tenuti nel rispetto delle norme", aveva precisato il Comune di Cattolica.

"Ci piacerebbe tanto sapere – tornano alla carica gli animalisti – chi sono i veterinari dell’Ausl che hanno eseguito i controlli. In quale modo hanno accertato che le tigri del Bengala, gli elefanti e tutti gli altri animali tenuti in gabbia dal circo Orfei sono in buone condizioni? Cosa hanno fatto? Hanno misurato loro la febbre?". Ironia a parte, "invitiamo tutti quelli che la pensano come noi e che desiderano circhi senza animali a unirsi sabato alla protesta". Tra l’altro il circo Greca Orfei ha chiuso anzitempo gli spettacoli a Cattolica per un grave lutto: la scomparsa di Jolanda Mavilla. L’artista del circo Orfei era malata: si è spenta a 54 anni.

Manuel Spadazzi