Animatore condannato. Molestie sui ragazzini allo stage estivo di calcio. In carcere a 27 anni

Si è definito "influencer", ma a tradirlo sono stati proprio i suoi selfie. Steven Raul James, 27 anni, cittadino sammarinese, condannato in via definitiva a 4 anni e 4 mesi per violenza sessuale aggravata e continuata su quattro bambini di appena 10 e 11 anni, durante un camp estivo di calcio in cui era stato assunto come animatore. E’ stato arrestato sabato a Riccione dagli uomini della squadra mobile di Rimini.

Le indagini erano state condotte dalla mobile di Ancona. James era latitante da aprile, quando la Procura di Urbino aveva emesso l’ordine di carcerazione. La vicenda che lo riguarda è una storia agghiacciante che nasce nell’estate del 2021, nel cuore del Montefeltro, durante un Football Camp frequentato da giovanissimi. James era stato reclutato come animatore. In quelle giornate, mentre i ragazzi si dividevano tra allenamenti e attività di gruppo, nelle ore libere si consumavano episodi di abuso nelle stanze d’albergo destinate al riposo dei piccoli atleti. Proprio lì il 27enne approfittava dell’assenza di adulti e, per non essere scoperto dai controlli, arrivava a nascondersi in bagno. Le testimonianze dei minori hanno tracciato un copione preciso: partite a carte per creare complicità, la proiezione di un video pornografico sul cellulare, masturbazioni reciproche, richieste respinte o subite. Episodi reiterati, pianificati e aggravati dall’ambiente protetto violato con piena consapevolezza. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Ancona hanno portato a un processo che si è chiuso con condanna definitiva e un pacchetto di misure pesanti: dopo l’espiazione della pena principale in carcere, verranno applicate la pena accessoria dell’interdizione perpetua da incarichi in scuole e istituti frequentati prevalentemente da minori, nonché le misure di sicurezza del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, del divieto di svolgere lavori che prevedano contatto con minori e l’obbligo di informare le autorità sulla propria residenza e spostamenti per un anno. Una barriera legale che lo terrà lontano dal mondo che aveva violato. Nonostante questo, James aveva continuato a costruirsi un’immagine da "personaggio pubblico", rivendicando sui social un ruolo che stride con il suo curriculum giudiziario. L’ultimo post risale al 12 agosto e segnalava la sua presenza nel riminese. Troppo per passare inosservato. E sabato mattina gli uomini della mobile di Rimini lo hanno sorpreso a Riccione, proprio mentre assisteva ad una partita di calcio tra squadre di giovanissimi atleti e lo hanno condotto al carcere di Rimini.

"Tengo a precisare - spiega il legale di fiducia Stefano Pagliai - che il mio assistito non è un residente in Italia, ma un cittadino sammarinese. Proprio per questo la Procura di Urbino aveva chiesto l’estradizione a San Marino. La condanna resta comunque da scontare e infatti avevamo già avviato interlocuzioni con le autorità sia italiane che sammarinesi per fare in modo che la pena venisse eseguita a San Marino, in base a una convenzione europea del 1983. Non c’era alcuna volontà di sottrarsi, ma semplicemente di scontare la pena nel proprio Paese, come consentito dal diritto internazionale".