Animiamoci, un aiuto per le Rsa della Romagna: l’appello ai musicisti di Sergio Casabianca

Rimini, 4 agosto 2023 – "Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi, l'energia e l'allegria per strapparti ancora sorrisi", canta Renato Zero nella canzone ‘Nei giardini che nessuno sa’, dedicata agli anziani. Deve aver ascoltato quel brano, Sergio Casabianca, menestrello riminese da sempre impegnato nella solidarietà e nell'impegno umanitario, quando, con altri amici musicisti ha creato Doctor Luba e ha deciso di portare microfoni, strumenti musicali e tanta allegria, nelle Rsa della Romagna per poter allietare gli anziani ricoverati. "E poi vederti ridere, e poi vederti cantare ancora" continua la canzone e, per questo motivo, Casabianca fa un appello ai suoi amici musicisti e cerca di spronare i colleghi romagnoli a unirsi in questa che è una battaglia di affetto e comprensione, per persone che hanno dato tanto nella loro vita, e cercano ancora una spinta per sorridere.

"Vedere chi non riesce a muover le mani, provare a suonare una pianola, chi fa fatica a parlare mettersi al microfono per cantare ‘Rose rosse’ o ‘Il mondo ci riempie di gioia’. Io faccio questi pomeriggi con gli anziani da 23 anni", commenta il cantastorie riminese "ma insieme ad amici colleghi e ad associazioni onlus come ‘una goccia per il mondo’, riusciamo a far qualcosa di concreto per gli anziani nelle RSA e per i malati di Alzheimer".

Rsa in allegria con Sergio Casablanca

Il suo accorato appello è mirato a sensibilizzare i colleghi musicisti che magari possono trovare tempo e spazio per fare un qualcosa che arricchirebbe umanamente soprattutto loro stessi, e che ha lo scopo di ridare un sorriso ad una generazione sul viale del tramonto. "Non tutti sanno il buio che attraversa l'anziano in istituti come le Rsa", continua Casabianca. "Ci chiedono canzoni dei loro tempi, il repertorio va dagli anni ‘60 a qualcosa dei ‘70. Il più gettonato è Gianni Morandi con ‘In ginocchio da te’ e ‘Fatti mandare dalla mamma’, ma anche Massimo Ranieri con ‘Rose Rosse’ e ‘Perdere l'amore va forte’. Ma ‘Cuore matto’ di Little Tony li fa saltare dalla sedia, a volte anche a rotelle".

È un mondo a parte quello degli istituti per anziani, è un mondo spesso purtroppo abbandonato, un po' isolato e un po' nostalgico, che difficilmente viene raccontato. "Gli ospiti delle Rsa ci chiedono il microfono e si lanciano in assoli, poi chiedono di cantare agli ospiti il ritornello, a volte la voce non gli viene ma poi prendono coraggio e si emozionano per gli applausi. Anche il liscio va forte, anzi quello non manca mai, Romagna mia è d'obbligo, e vederli sorridere è il regalo più bello". "Animiamoci" è un atto d'amore verso persone che nella loro vita ne hanno dato tanto, un piccolo rimborso ad anime che soffrono la mancanza dei loro cari, del caldo, della solitudine. Riconoscere ad artisti come Sergio Casabianca e le sue associazioni il merito di portare un po' di sollievo è doveroso. "Ci chiamano da ogni parte della Romagna e non solo", conclude il musicista riminese. "Tra concerti, attività varie, non sempre come Doctor Luba, riusciamo ad andare, indi per cui, chiedo ai miei amici colleghi, che so essere di grande spessore umano, di trovare dei pomeriggi ed unirsi a noi nel vedere tornare a sorridere, a vivere e a cantare, i nostri anziani che tanto hanno fatto, in passato per noi, rendere il nostro mondo, migliore".