Anna e Luigi, poesie contro la guerra

"Nel momento in cui si legge una poesia, essa diventa nostra". Questa è la frase con cui la professoressa Anna Maria Bertuccioli ha concluso l’incontro dedicato alle ‘Poesie di guerra’ tenutosi il giorno 26 marzo 2024, dove abbiamo discusso e approfondito tre temi: guerra, natura e poesia. Era presente anche il dottore, poeta, camminatore Luigi Cappella. Il tema della guerra è stato affrontato con la lettura di alcune poesie di Giuseppe Ungaretti e di un monaco buddista, testimone oculare della guerra del Vietnam. Le liriche più rappresentative dei due poeti sono ‘Assassinio di fratelli per mano di fratelli’ e ‘Soldati’. Emerge l’atrocità della guerra non solo nei confronti dell’uomo, ma anche della natura. Luigi, in qualità di ex dottore, ci ha spiegato come il verde che ci circonda possa tenere lontano l’umanità dalla depressione, dalla rabbia e dalla guerra. Camminare nella natura, vederne i colori, respirare aria pulita permette di liberarci dal dolore e dallo stress. La sua forza, la sua bellezza ha colpito Luigi a tal punto che ha deciso di dedicarle un frammento lirico: "Se una fitta nebbia ti avvolge nel buio alza la testa e guarda il sole".

Classi 2 A e 3 A