Anna Falchi e la città capitale della Musica

Rimini diventerà la capitale della musica e Anna Falchi sarà al timone dell’evento. ‘Rim’ (Rimini in musica) è una rassegna in costruzione e si svolgerà dal 30 agosto al 2 settembre.

Una quattro giorni ricca di incontri, workshop, concerti, festival, presentazioni e proiezioni, tutti ad accesso gratuito tra il Teatro degli Atti, l’Arena degli Agostiniani e l’Arena Francesca da Rimini. Rim nasce con la volontà di far conoscere la musica in ogni sua forma e di approfondire tutte le complesse attività che gravitano attorno ad essa, compresi gli aspetti legati al rapporto tra musica e video. Durante l’evento si svolgeranno le fasi finali del ’Gran Galà dei Festival’, ’Una voce per l’Europa’ e ’Festival Baby voice’.

Il programma completo è in via di definizione. I nomi degli ospiti e dei personaggi presenti verranno via via svelati nel corso delle prossime settimane.