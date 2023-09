Anna Falchi sa come. Vivere Riccione

Dopo la breve pausa estiva venerdì torna in edicola, con il Resto del Carlino, l’inserto ‘Vivere Riccione’, che racconta la vita e i trend della città, come pure i personaggi, le star e le famiglie storiche che la frequentano da decenni. Poi la cultura con spettacoli e altri eventi del mese di ottobre, nonché approfondimenti e interviste a chi contribuisce a disegnare il futuro della città rivierasca e a tessere la tela del turismo: un omaggio per i lettori che acquisteranno il quotidiano. La copertina di questo numero è dedicata all’avvenente ed elegante Anna Falchi, che a Riccione da tempo ha la sua seconda casa, ambito "rifugio" del tempo libero, punto d’incontro della sua famiglia, da decenni legata a doppio filo alla riviera romagnola. È qui che anche quest’estate, complici pure le conduzioni serali di Rimini in musica, che la fascinosa Anna è tornata. Un occasione per ricordare i vari momenti che negli scorsi decenni l’hanno vista in primo piano, anche in veste di madrina e testimonial come per l’inaugurazione del tratto centrale del lungomare. Al di là degli Amarcord, la Falchi racconta il suo ritorno a I Fatti Vostri, che dal 18 settembre su Rai 2 la vede alla conduzione con Tiberio Timperi.

In questo numero si torna a parlare del palacongressi e dei suoi appuntamenti e si fa un focus sul turismo. Spazio anche al Centro21 e agli eventi organizzati nel mese di ottobre, e alla 57esima edizione del Premio Riccione Teatro, in programma dal 13 al 15 ottobre al Palazzo del Turismo con personaggi di spicco e numerosi appuntamenti. Infine la storia dell’aviatore 97enne Duilio Pasini, quella dell’illustratrice riccionese di 35 anni Giada Ricci, mentre con Bruno Bianchini, presidente di Federalberghi, si farà il punto sul turismo.

Nives Concolino