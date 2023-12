Anna Foglietta legge Calvino al palaturismo

Venerdì 15 dicembre alle 21 al Palazzo del Turismo di Riccione

Anna Foglietta legge Le città invisibili di Italo Calvino, al sassofono Maurizio Camardi. La storia di Italo Calvino è legata a doppio filo a quella del Premio Riccione: era il 1947 quando il giovane Calvino vinceva la prima edizione del concorso con Il sentiero dei nidi di ragno. Per celebrare questo grande scrittore, nato esattamente cento anni fa, Riccione presenta un’altra delle sue opere più affascinanti, Le città invisibili. I dialoghi fra Marco Polo e il Khan raccolti in quel libro sono stati ricostruiti lasciando perlopiù integro il testo originale. Narrazione, musica e immagini si intrecciano in una partitura unica di suoni e parole: un mondo fantasioso che sembra quasi diventare realtà. Nasce così uno spettacolo elegante e imprevedibile che giocando sul dettaglio, le parole e le immagini crea una geometria di rara suggestione.