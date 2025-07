Anna Foglietta presenta a ’Ciné’ il suo film contro la violenza

Anna Foglietta protagonista stasera in piazzale Ceccarini per Ciné. Dopo le anteprime dei giorni scorsi, da oggi a Riccione prendono il via gli incontri e gli eventi speciali di questa 14esima edizione di Ciné. Il primo appuntamento al Palacongressi sarà alle 14,45 col convegno a cura di Box Office – e moderato da Paolo Sinopoli – mentre alle 16,45 si terrà la cerimonia di inaugurazione della manifestazione. Poi via alle convention, con tantissimi registi e attori. Ai nomi già annunciati si aggiungono quelli di Claudio Amendola, Max Angioni, Volfango De Biasi, Lillo, Monica Guerritore e Maurizio Lastrico. Spazio anche alle anteprime con La famiglia Leroy di Florent Bernard (alle 20, al Cinepalace, aperta a tutti) e Warfare – Tempo di guerra (alle 22, proiezione riservata a esercenti e stampa). La prima giornata di Ciné si concluderà in piazzale Ceccarini (alle 21) con l’attrice Anna Foglietta che presenterà il suo cortometraggio È come sembra, realizzato nell’ambito del laboratorio artistico promosso dalla Fondazione Una Nessuna Centomila sul tema della violenza di genere. Il talk show con l’attrice sarà moderato da Piera Detassis, a seguire la proiezione di Questi fantasmi!, il film tratto dalla commedia di De Filippo con Foglietta e Massimiliano Gallo.