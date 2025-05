Anna Magnani, storia di amore e libertà. Tedeschi firma lo spettacolo sulla vita dell’attrice

Il teatro Leo Amici al lago di Monte Colombo ospiterà uno spettacolo dedicato all’indimenticata attrice romana Anna Magnani. In scena da oggi alle 16.30 e per quattro domeniche fino alla fine di maggio, Anna Magnani – storia di amore e libertà andrà in scena dopo il successo ottenuto dal concerto dedicato a Sting e ai The Police con l’Orchestra sinfonica G. Rossini diretta dal maestro Daniele Rossi con Vanessa Chiappa e Francesco Troilo di Carlo, e l’applauditissima ultima rappresentazione del musical Chiara di Dio con la compagnia Rdl.

Carlo Tedeschi firma la regia di uno spettacolo di parole, musica e danza, scritto da Simona Andrioli e interpretato dalla compagnia Rdl, liberamente ispirato alla vita della nota attrice che tanto ha dato al cinema italiano e che nel 1956 vinse l’Oscar con La rosa tatuata. Tra gli interpreti Annamaria Bianchini nel ruolo di Anna Magnani, Giuseppe Barbetti nei panni di Gigi, cantante Jacopo Malpasso e il corpo di ballo della Compagnia Rdl. Aperte le prevendite al 345 8045807, per informazioni scrivere a info@teatroleoamici.it.

Biglietti online su Livetiket all’indirizzo https://www.liveticket.it/evento.aspx?ID=561216&InstantBuy=1