Anna Maria è Miss mamma evergreen

È Anna Maria Amodio, 56 anni, docente di liceo classico a Roma, sposata da 22 anni con Luigi e mamma di Fabio di 19 anni, ‘Miss Mamma Italiana Evergreen 2023’. Il concorso organizzato dalla società Te.Ma spettacoli di Paolo Teti si è suddiviso in tre categorie: ‘Miss mamma italiana’ per le mamme dai 25 ai 45 anni, Miss mamma italiana gold’ per quelle dai 46 ai 55 anni e infine ‘Miss mamma italiana evergreen’ per quelle con più di 56 anni.