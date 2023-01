Anna Mazzamauro rievoca Fantozzi

’Caro Fantozzi...’ com’è ancora umano lei’: conto alla rovescia per lo spettacolo del 17 febbraio al Teatro Astra, per la stagione di prosa. I tantissimi appassionati ritrovano le epiche gesta del ragioniere più sventurato d’Italia, reso immortale dalla penna e dalle interpretazioni di Paolo Villaggio. A riportare sulla scena, in questo caso di un teatro, le mezzemaniche di Ugo Fantozzi sarà proprio Anna Mazzamauro, ovvero "la signorina Silvani", protagonista di innumerevoli film. Una produzione Nicola Canonico per la Good Mood. Prevendita biglietti già attivata.