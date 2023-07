Annata da record per l’Inter Fan Club

I Pirati Nerazzurri di Cattolica festeggiano un’annata straordinaria, con numeri da capogiro: 57 partite seguite con pullman da Cattolica e dintorni, in casa e fuori per tifare l’Inter, in giro per l’Europa fino ad Instanbul, finale Champions, con oltre 2000 soci iscritti da tutto il centro Italia, un entusiasmo senza precedenti, ed ora il 29 luglio la festa del club nerazzurro cattolichino addirittura nello stadio di Cattolica tra gadgets, musica, festa e tanta Inter naturalmente. "La cosa più bella di questo gruppo – racconta Bruno Bacchiani, storico presidente – è che oramai si sono create tante belle storie di amicizia, abbiamo fatto migliaia di chilometri, seguendo tutte le partite dell’Inter, da Lecce ad Instabul, è una passione che sta conoscendo davvero una partecipazione incredibile. Peccato per l’esito della finale Champions ma comunque è stata un’altra annata ricca di soddisfazioni, con numerose vittorie". L’Inter Club Cattolica vanta davvero tanti record tra cui appunto il fatto nella stagione 20222023 di non aver perso una sola partita dell’Inter e ora è pronto a festeggiarli tutti, il 29 luglio allo stadio Calbi, per la giornata di sport dedicata a tutti gli iscritti. lu.pi.