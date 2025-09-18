Anniversario della Liberazione. La città celebra memoria e libertà

Domenica saranno trascorsi 81 anni dal giorno che, per la città, sancì la fine di un’atroce sofferenza iniziata il primo novembre 1943, quando iniziarono ad abbattersi i bombardamenti che si tradussero, poi, in quel che rimase: nient’altro che un cumulo di macerie. Dopo undici mesi, il 21 settembre 1944, con la ritirata delle truppe tedesche, la città era libera. Domenica ricorre l’81° Anniversario della Liberazione di Rimini a cui, nel 1961, è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Civile, e in città sono pronte numerose iniziative per celebrarla, onorare la memoria di coloro che l’hanno resa possibile e riflettere, in maniera collettiva, sull’importanza dei valori di libertà e democrazia.

Oggi alle 17 nella Biblioteca Gambalunga verrà presentato, con Pasquale D’Alessio e Piero Meldini, il libro di Rodolfo Francesconi “Azioni belliche sulla fascia costiera adriatica da Cattolica a Rimini durante la Guerra 1939-1945”, un diario che restituisce un’importante testimonianza della guerra, vissuta dall’autore. Domani, alle 17, la Biblioteca Gambalunga fungerà da cornice per la presentazione del progetto culturale “Rimini in guerra, 1943- 1945. Vite narrate, fonti per la memoria e la storia” e vedrà la presenza di esperti come Nadia Bizzocchi, Stefano Privato, Oriana Maroni e Gianluca Calbucci. Il progetto darà vita ad un archivio digitabile consultabile ricco di testimonianze del periodo successivo alla liberazione.

Sabato alle 8.30 partirà la “Camminata inclusiva della Liberazione” organizzata da Cai Rimini, che ripercorrerà sul colle di Covignano le tappe simboliche della Liberazione fino a San Fortunato.

Domenica si terrà la Cerimonia Ufficiale con la posa delle corone di alloro sui due monumenti ai Caduti in onore delle truppe alleate artefici della Liberazione, partendo alle 11 dal cimitero di guerra del Commonwealth e proseguendo alle 11:30 in località Monte Cieco.

A conclusione di un altro glorioso anniversario, lunedì, alle 17, ci sarà la cerimonia di intitolazione della Piazzetta Augusto Innocenti e Stella Bachetti in via dei Martiri, in memoria delle vittime della violenza nazista, mentre mercoledì alle 17 verrà presentata la trilogia ‘’Linea Gotica’’ di Massimo Turchi, a cura dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Rimini.

Anna Bellocchi