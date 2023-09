Annullata la festa del Castello di Serravalle

Le previsioni meteo non idilliache di questi giorni mettono i bastoni tra le ruote a Serravalle in festa. "È con grande rammarico che annunciamo l’annullamento della festa tanto desiderata e attesa – spiegano dalla Giunta del Castello di Serravalle – Ci dispiace per tutti i partecipanti e per la grande organizzazione che era stata mobilitata con lo scopo di portare alla cittadinanza e a tutti gli avventori un fine settimana pieno di iniziative e allegria. Purtroppo le previsioni meteorologiche non sono rassicuranti e il maltempo rischierebbe di mettere a repentaglio tutta l’organizzazione". Un appuntamento, comunque, resta confermato. Esattamente la prestazione del libro di Alba Montanari, prevista per questo pomeriggio, alle 18, nell’Aula Magna della scuola media di Serravalle. Appuntamento alla prossima festa del Castello.