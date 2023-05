Annullata la maxi multa a VillAllegra

Nuovo capitolo nella battaglia a colpi di carte bollate tra VillAllegra e Unione dei Comuni della Valmarecchia. Il giudice di pace del tribunale di Rimini si è pronunciato nei giorni scorsi con una sentenza a favore della società responsabile della gestione della casa di riposo per anziani di Santarcangelo, accogliendo di fatto il ricorso per contro l’ordinanza-ingiunzione notificata il 25 gennaio scorso da parte del dirigente dell’Unione. Attraverso l’ordinanza, l’ente aveva intimato alla società il pagamento di una somma di 2mila euro per ciascun dei cinque ospiti che, secondo i rilievi effettuati, sarebbero stati presenti in sovrannumero all’interno della struttura, per un totale di 10mila euro. Per effetto della sentenza del giudice di pace, l’ingiunzione è stata annullata, così come la sanzione pecuniaria a carico dei gestori.

Lo scorso marzo il Tribunale amministrativo regionale aveva emesso un’ordinanza di sospensione cautelare del provvedimento di chiusura di VillAllegra che era stato disposto dall’Unione dei Comuni della Valmarecchia il 13 febbraio. Il provvedimento per la revoca dell’autorizzazione di VillAllegra era scattato in seguito all’ispezione condotta dai Nas lo scorso 29 dicembre. Stando a quanto emerso nei rilievi, la struttura ospitava un numero di pazienti superiore a quello previsto dalle autorizzazioni. Il provvedimento di chiusura è stato però impugnato dai legali della struttura,gli avvocati Davide Grassi e Gaia Galeazzi, attraverso il ricorso al Tar. "Dal verbale di ispezione del 13 febbraio - si legge nell’ordinanza - non sussistono carenze igieniche della struttura, gli ospiti della struttura sono benaccuditi". Inoltre, secondo il Tribunale amministrativo regionale, "sussiste il presupposto di

un pregiudizio grave ed irreparabile per la struttura e per gli ospiti". A ciò, osservano ancora i giudici, si aggiunge il fatto che "da parte dei gestori della casa di riposo è già stata completata la ricollocazione degli ospiti eccedenti il numero consentito, e le condizioni di salute degli ospiti attuali sono perfettamente compatibili con un’assistenza h12 e con i servizi forniti dalle strutture". "VillAllegra è una realtà che opera correttamente e continuerà a farlo", hanno commentato gli avvocati Grassi e Galeazzi. Il Comune di Santarcangelo, attraverso una nota, aveva preso atto "dell’accoglimento da parte del Tar del ricorso presentato dai gestori e della sospensione cautelare dei provvedimenti adottati dall’Unione di Comuni Valmarecchia", ricordando che che "il tribunale si pronuncerà nell’udienza fissata a dicembre 2023"