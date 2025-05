Annunci di spiaggia. Il Comune alza la voce

Un salvagente per gli annunci di spiaggia ("è stato trovato un bambino, indossa un costumino rosso..."): li potrebbe gestire direttamente il Comune, che se ne farebbe carico per "finalità di pubblica utilità". Senza pubblicità. Lo ha detto, nel consiglio comunale dell’altra sera, l’assessore al Demanio Valentina Ridolfi, in risposta all’interrogazione di Stefano Brunori (Lista Gloria Lisi). La vicenda è stata ricostruita dalla stessa Ridolfi. Al Comune dal maggio 2007 è andata l’amministrazione del demanio (riscuote i canoni concessori "esclusivamente per conto dello Stato", che incassa). A quella data le concessioni rilasciate a Publiphono non indicavano la superficie occupata (c’era solo una planimetria che mostrava la posizione di pali per altoparlanti e plance). Sempre nel 2007 la nuova legge ha modificato il modo di calcolare i canoni (in precedenza l’importo era fissato dallo Stato). Il Comune ha deciso di calcolare non ’a corpo’ ma in base ai metri quadri occupati. E’ emersa una superficie di 614,49 metri quadri. Dal 2012, nuova legge dello Stato, ogni concessionario era tenuto a comunicare i dati esatti della propria concessione. La Publiphono ha presentato una perizia tecnica, con inserita la linea interrata, che ha fatto salire la supercifice in concessione alla bellezza di 14.076,23 metri quadri. Dal 2019 il Comune ha dovuto applicare le tariffe previste dalla legge a questa nuova superficie: si è arrivati a una cifra annuale di oltre 30mila euro (oltre 100mila con gli arretati). La Publiphono ha impugnato il provvedimento con la stangata. Ricorso respinto. Poi la questione durata delle concessioni. La normativa del 2022, poi modificata, ha stabilito che, per garantire concorrenza e trasparenza, nel rispetto del diritto dell’Ue, tutte le concessioni restano valide sino 30 settembre 2027. Poi strutture facilmente rimovibili dovranno essere... rimosse. Nel caso della Publiphono – ha detto Ridolfi – la maggior parte delle sue strutture (le plance) si trovano su aree in concessione ad altri. Quando le concessioni saranno riassegnate, quelle strutture non potranno più restare ’in casa d’altri’. "Il Comune sta valutando – chiosa l’assessora – la possibilità di mantenere anche in futuro almeno l’impianto audio, in quanto utile per finalità di pubblica utilità, ad esempio per la diffusione di messaggi informativi o in caso di emergenza". Affidando il servizio ’ridotto’.

Mario Gradara