Anpi e sinistra contro la Provincia : "Revochi l’incontro con Previtali"

L’Anpi e alcuni partiti della sinistra (ma non il Pd) attaccano la Provincia per la scelta di concedere la sala per l’incontro di oggi con Yuri Previtali, combattente volontario al fianco dell’esercito ucraino nella guerra contro la Russia. L’iniziativa è organizzata da varie associazioni e sostenuta da Più Europa, Repubblicani, Radical. L’incontro è previsto oggi alle 10, nella sala ’Massimo Pironi’.

Per la presidente provinciale di Anpi Annarita Tonini "è sconcertante che la Provincia conceda una sala per l’incontro con Yuri Previtali, volontario nel battaglione Carpazi, formazione ultranazionalista con riferimenti ideologici che nulla hanno a che fare con la Costituzione". "Siamo fermamente contrari – continua Tonini – Chiediamo la revoca della concessione della sala, i responsabili politici diano delle spiegazioni pubbliche".

"Vergognoso che una sala pubblica ospiti un personaggio del genere. Oltre ad aver violato l’articolo 244 del codice penale (che vieta ai cittadini italiani di prendere parte a conflitti armati che potrebbero aver conseguenze per l’Italia), da anni fa propaganda per l’estrema destra eversiva e reazionaria", rincara la dose Rifondazione comunista. "Rimini, come Bologna e Modena, revochi la sala per l’incontro con Previtali. La libertà di informazione non è poter dire qualunque cosa", tuona Sinistra italiana.

Da Forza Italia il segretario comunale, Raimondo Elli, replica a tono: "Come già per i manifesti di Pro Vita certa sinistra si schiera contro il pluralismo di idee e libere manifestazioni nei luoghi pubblici. E Anpi attacca chi non è allineato col pacifismo a senso unico". Infuriato il segretario dell’associazione Italia-Ucraina Domenico Morra, tra i promotori dell’iniziativa. "Non c’è alcuna ideologia politica dietro l’incontro di oggi". Silenzio imbarazzato dalla Provincia.

Manuel Spadazzi