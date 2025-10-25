Anpi: "Villa Mussolini è ancora una ferita . Ora diventi luogo simbolo dell’antifascismo"

La storia non si può riscrivere, premette Annarita Tonini, presidente provinciale dell’Anpi, "possiamo però scegliere come valorizzarla". La presidente dell’Anpi non entra nel merito del cambio di nome a villa Mussolini, chiesto da Riccione Coraggiosa, ma vede nell’acquisto da parte del Comune un’opportunità da non lasciarsi scappare. "Auspichiamo fortemente che Villa Mussolini, già Margherita, possa in futuro essere luogo di memoria costruttiva, nonché rappresentazione e sede di attività che possano essere alternative di chi la rese tristemente famosa. Qualunque attività sorga al suo interno auspichiamo nasca nel segno della memoria democratica e dell’antifascismo". Anche se la presidente non cita il tema del cambio di nome, parla della villa in questi termini: "Villa Margherita per Riccione non è motivo di orgoglio. È una ferita: nemmeno l’unica che Mussolini inflisse a Riccione e ai suoi cittadini. Come quella volta che donna Rachele mise gli occhi sulla casa più bella di viale Ceccarini. Il proprietario era Nissim Matatia, ebreo. Rifiutò di vendere. Dopo l’emanazione delle leggi razziali Matatia venne costretto a cedere l’abitazione. Nel 1943 il commerciante fu deportato ad Auschwitz con tutta la sua famiglia. La villeggiatura dei Mussolini non era una pacifica convivenza, bensì un abuso di potere continuo allo scopo di soddisfare capricci costanti". Intanto alle civiche di maggioranza, contrarie al cambio di nome, si aggiunge anche Uniamo Riccione.