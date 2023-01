Anselmi: "Grazie per la bici, mi vedrete spesso"

E’ appena arrivato a Rimini, ma ha già un’agenda fittissima il nuovo vescovo, monsignor Nicolò Anselmi. Che intanto ieri ha voluto mandare un messaggio a tutti i riminesi, per ringraziarli e ricambiare l’affetto mostrato domenica, durante la cerimonia in piazza Cavour e la messa in Duomo per il suo insediamento. Nella sua lunga lettera – la prima del nuovo vescovo – Anselmi ringrazia prima di tutto il suo predecessore monsignor Francesco Lambiasi, che domenica in Duomo, al termine della messa, gli ha augurato in dialetto riminese: tin bota. E poi i ringraziamenti ai riminesi, ai sacerdoti, a tutti i religiosi e le religiose, ma anche al prefetto Rosa Maria Padovano e al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che domenica in piazza gli ha donato a nome della città una bicicletta con i colori biancorossi.

"Il regalo della bici – dice Anselmi – è stato davvero gradito. Mi sarà utile per ricordarmi ogni giorno di tutti i cittadini e per spostarmi per i vari servizi pastorali a cui sono chiamato in questa bella e cara diocesi". Da ricordare il siparietto tra Anselmi e il sindaco in piazza domenica: ricevuta la bici, Anselmi ha fatto notare scherzando che "a Genova (dove è nato e ha vissuto fino alla nomina di vescovo di Rimini) per salutarmi mi hanno regalato una macchina nuova". Piace scherzare, al nuovo vescovo, che si augura di "essere accolto con la stessa benevolenza che mi avete manifestato domenica scorsa. Vorrei riuscire ad essere, prima di tutto, al servizio dell’unità, della comunione, della pace". Per il nuovo vescovo, come detto, un’agenda fitta di impegni, a partire da oggi quando incontrerà tutto il presbiterio diocesano in seminario. Domenica Anselmi celebrerà la messa in Duomo del mattino (alle 11) e poi al pomeriggio parteciperà al convegno dei catechisti, presso la sala Manzoni.