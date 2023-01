Anselmi si insedierà il 22 gennaio

Arriverà tra due settimane: il 22 gennaio monsignor Nicolò Anselmi diventerà a tutti gli effetti il nuovo vescovo di Rimini. Lo ha nominato il Papa (nella foto monsignor Anselmi con il Pontefice), trasferendolo dall’ufficio di vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Genova. La giornata comincerà nel pomeriggio in piazza Cavour per un breve saluto alla città. Poi, in processione, Anselmi raggiungerà la basilica cattedrale per la concelebrazione eucaristica che segnerà l’inizio del suo ministero. Il nuovo vescovo, 61 anni, prima di diventare sacerdote, aveva conseguito una laurea in ingegneria meccanica a Genova. "Accoglietemi con benevolenza" le prime parole dopo la nomina rivolte alla comunità riminese. Che è pronta ad accontentarlo.