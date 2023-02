Antenna a pochi metri dalle abitazioni I cittadini protestano: raccolta firme e sit-in

A Riccione, nei caseggiati di San Lorenzo intorno a viale Belluno, monta la protesta contro l’installazione di un’imponente antenna che si dovrebbe elevare per circa 27 metri. In fibrillazione i residenti che chiedono di realizzare l’impianto in un sito più idoneo. A proposito hanno deciso di avviare fin da oggi una petizione popolare e di organizzare un sit-in. L’antenna infatti è prevista neppure a una decina di metri dalle case, per di più vicino a un parco giochi, frequentato soprattutto da bambini e anziani. Si temono ripercussioni nocive sulla salute pubblica dovute ai campi elettromagnetici, ma anche una svalutazione degli immobili prospicienti. Oltretutto la gente del posto deve già fare i conti con altre fonti d’inquinamento, la vicina autostrada, viale Veneto (ad altissima densità di traffico), presenza di tralicci e cavi d’alta tensione che da anni si chiede d’interrare, poi la presenza di un’altra antenna, dell’inceneritore, nel tempo oggetto di forti proteste. A questo si aggiunge l’arrivo della variante alla statale 16. Da qui la richiesta al sindaco di far sospendere i lavori in corso, le ruspe sono infatti all’opera, mentre prende forma il basamento. Si chiede pertanto di revisionare l’autorizzazione, accordando con il privato che ha concesso il terreno e il gestore Iliad lo spostamento dell’antenna ponte radio base cellulari in un punto più idoneo, con minore impatto sulla salute pubblica.

Nives Concolino