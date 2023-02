Antenne, la rabbia dei residenti

Nonostante il Festival di Sanremo, un centinaio riccionesi martedì sera hanno affolato il centro di Buon vicinato in viale Caravaggio per partecipare all’assemblea sulla contestata antenna Iliad in arrivo in viale Belluno. In quattro hanno intanto sottoscritto la petizione, avviata sabato con un sit-in nell’attiguo parco pubblico. Alla sindaca Daniela Angelini e agli assessori Christian Andruccioli, Simone Imola e Alessandro Nicolardi hanno chiesto di mediare con la compagnia telefonica e con il proprietario del terreno, per spostare l’antenna, ma anche di porre dei paletti con il nuovo regolamento per evitare installazioni selvagge e avviare studi epidemiologici sulle zone più a rischio per molteplici fonti d’inquinamento, messe in relazione al proliferare dei tumori. In diversi hanno anche chiesto di avvisare i cittadini sulle antenne in arrivo vicino casa, senza trovarsi brutte sorprese a inizio lavori. Parola d’ordine, dunque è disciplinare le installazioni, tanto più che Riccione rispetto Rimini ha in media il doppio di antenne per cellulari, soprattutto nella zona mare. Secondo dati indicativi sul territorio riccionese si contano 98 impianti contro i 220 del capoluogo in zone centrali. Si tratta di antenne 4G e alcune piccole 5G che servono anche il flusso turistico e che in diversi casi usano lo stesso pilone, lo conferma il tecnico dell’Ufficio Ambiente Giorgio Ovani. Un particolare: se i Comuni fino quattro anni fa incassavano dalle compagnie telefoniche 25mila euro a impianto ora ne incamerano solo 800. L’interesse si è spostato sul privato.

La paura dei rischi sulla salute sono emersi da tutti, anche dai residenti di altre zone come Fontanelle, preoccupate per l’altissima incidenza di tumori nelle loro famiglie. Nei dintorni di viale Belluno fa paura l’accumulo di fonti inquinanti, come la vicina A14, viale Veneto ad altissima densità di traffico e, a breve, l’arrivo della variante alla Statale 16. A questo si aggiunge la presenza di tralicci e cavi d’alta tensione, di un’antenna della Wind 3 e dell’inceneritore.

Sulla scia della sindaca Angelini, l’assessore Andruccioli promette: "Cercheremo di fare il possibile, tenteremo una mediazione con Iliad e con il proprietari del terreno da subito". Non è però tanto ottimista. Con la nuova legge, infatti, le amministrazioni comunali hanno le mani legate, soprattutto quando sono in ballo i terreni privati per i quali si va in deroga. "Da qui – conclude l’assessore all’Ambiente, Andruccioli - la necessità di introdurre un nostro regolamento che ci permetta in fututo di interagire con le compagnie telefoniche, che adesso vanno dritte dal privato. Ora non possiamo fare nulla se non compiere tutte le verifiche sulla regolarità delle richieste dei gestori di telefonia e acquisire i pareri di conformità da parte degli uffici tecnici, come Arpae".

Nives Concolino