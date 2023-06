"Antennone, conto salato per i cittadini"

"Serviranno oltre centomila euro per rimuovere l’antenna di telefonia mobile piazzata a fianco del cimitero. E il Comune li prenderà dalle tasche de cittadini" attacca un’arrabbiata Nadia Rossi, consigliera regionale del Pd (foto). Da Bologna a prendere di mira il Comune è anche la consigliera del M5s, Silvia Piccinini. "Adesso che questa vicenda è arrivata alla fine del suo iter amministrativo crediamo sia necessario che la giunta comunale prenda finalmente coscienza di quanto fatto e ne tragga le dovute conclusioni. Le dimissioni della coppia Spinelli-Ugolini mi sembrano il minimo in questo momento". La sentenza del Tar stabilisce che l’antenna va rimossa dando attuazione a quanto chiesto dal ministero per i beni culturali visto il vincolo che vige sul vecchio cimitero di Coriano. Il ricorso del Comune è stato respinto. "DaI Comune e dalla senatrice Spinelli non un commento nel merito – riprende la Rossi –, mentre arrivano inviti per festeggiare un anno del mandato di Ugolini. Nessun invito, invece, alla cittadinanza per partecipare al percorso che dovrebbe definire un regolamento per l’installazione delle antenne nel comune di Coriano".

Continua la Piccinini: "Hanno ignorato i nostri ripetuti appelli, ma soprattutto ignorato una petizione popolare che chiedeva di cambiarne la collocazione".