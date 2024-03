"Antico assolto dopo essere stato sottoposto a un calvario giudiziario"

L’auspicio è che la "propria sofferta esperienza giudiziaria possa trovare conclusione con l’ultima sentenza". Resta comunque il "rammarico e lo sconforto patiti per anni di essere stato indagato e tratto a processo sulla base di indizi che si reputano sostanzialmente inconsistenti e che, fino ad ora, tali sono stati ritenuti". In questo modo gli avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi sintetizzano lo stato d’animo del loro assistito, Andrea Antico, residente a Montescudo - Monte Colombo, uno dei tre ex commilitoni di Emanuele Scieri che erano stati accusati dell’omicidio del 26enne siciliano, parà della Folgore, trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto 1999. Nei giorni scorsi la Corte di Assise d’Appello di Firenze ha confermato l’assoluzione per Antico, già scagionato in occasione del processo di primo grado. Antico, si legge in una lettera che porta la firma dei due legali della difesa, "rinnova il proprio sentimento di profondo dispiacere per la vicenda umana che ha colpito Emanuele Scieri e la sua famiglia". Tuttavia, "nessuno, né gli inquirenti, né altri che abbiano inteso procedere penalmente nei suoi confronti, risarcirà o restituirà" ad Antico "ciò che ha perso in questi anni sia a livello economico che, soprattutto, a livello umano. Si è consapevoli che nell’ordinamento giudiziario processuale penalistico del nostro Paese questa delicata questione rimane tutt’ora aperta e senza prospettive di condivisibili e legittime soluzioni: tuttavia, rimane e rimarrà sempre la dolorosa consapevolezza", da parte di Antico, "di essere stato onerato di dover provare la propria assoluta e costantemente proclamata estraneità rispetto alla gravissima accusa di aver concorso nel cagionare la morte di Scieri. Un’accusa che, anche in grado d’appello su impugnazione dell’ufficio di Procura di Pisa, è stata del tutto smentita dalla rinnovata sentenza assolutoria".