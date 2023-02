Antigone, Pasolini e quella voce nella caverna

Con Quella voce nella caverna portato in scena dalla Compagnia Exit, martedì alle 21, si rialza il sipario del Salone Snaporaz di Cattolica. Proposto nell’ambito del progetto ‘In viaggio dall’io al noi‘ di Teatro e salute mentale, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, lo spettacolo vede in una caverna Antigone, da sempre simbolo di chi si schiera dalla parte dei diritti, con un insolito alleato, Pierpaolo Pasolini. Ambientato in una fabbrica degli anni Settanta, questo incontro tra i due porta alla luce molti temi sociali. Operai, classi e affetti personali legano i personaggi nella caverna che diventa, come per Platone, l’inganno della realtà. Si tratta di donne, ma anche di determinazione e scelte spesso dettate dal cuore e dagli affetti. Una storia di coraggio, di vita e di morte, di lotta contro il potere. Coordinato dall’Istituzione Gian Franco Minguzzi e dall’associazione Arte e Salute in collaborazione con il bolognese Asvo-Volabo centro servizi per il volontariato, le Università di Bologna e di Ferrara, il progetto coinvolge 11 compagnie in 14 spettacoli nei maggiori teatri della regione in collaborazione con Ater Fondazione - circuito multidisciplinare dell’Emilia-Romagna e la gestione organizzativa del Centro Diego Fabbri di Forlì.