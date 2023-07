Antimafia, due ditte nel mirino

La lotta alle infiltrazioni mafiose in Riviera continua. È di questi giorni la firma del prefetto Rosa Maria Padovano a due interdittive antimafia che arrivano come continuazione del lavoro di indagine svolto dalla Guardia di finanza. A essere colpita dall’interdittiva è stata una ditta edile coinvolta nella costruzione di un hotel già salito ai disonori delle cronache perchè coinvolto nell’operazione ’Popilia’, in cui le Fiamme Gialle avevano sgominato la gestione di alcuni alberghi della provincia da parte di gruppi affiliati alla ’ndrangheta. L’altra interdittiva invece ha riguardato un imprenditore del settore ricettivo già noto alle forze dell’ordine, che aveva impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato, salvo poi vederselo definitivamente rigettare. Infine, c’è anche un diniego di iscrizione alla White List nei confronti di un negozio di abbigliamento della Valamrecchia, sempre per sospetti contatti con esponenti della mafia.