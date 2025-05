Antimafia, la prefetta: "Controlli anche su bar e ristoranti del litorale. Esteso il protocollo"

"Lo scorso novembre abbiamo esteso il protocollo antimafia negli alberghi anche al settore dei pubblici esercizi, bar e ristoranti". La prefetta di Rimini, Giuseppina Cassone, fa il punto sul rischio infiltrazioni della criminalità organizzata nel riminese. "Anche la prefettura di Rimini – spiega – come le prefetture delle aree economicamente più avanzate, svolge una continua attività di monitoraggio e verifica riguardo alle possibili infiltrazioni malavitose. L’estensione del protocollo esistente per il settore ricettivo, anche a quello della ristorazione, per tutti i comuni del litorale, va in questa direzione". "I controlli antimafia vengono svolti continuamente – prosegue – come da indicazioni del ministero, da parte della prefettura assieme al gruppo interforze. E’ necessaria la massima collaborazione da parte delle amministrazioni comunali e delle categorie economiche del territorio. Cosa che avviene, attraverso le riunioni periodiche e i tavoli tecnici".

Attualmente, spiega la dottoressa Cassone, sono cinque i procedimenti in fase istruttoria, ovvero aziende ’attenzionate’ dalla prefettura in base ai parametri di alert (tra i quali frequenti passaggi di proprietà di un’attività economica). Al termine dell’istruttoria sarà presa una decisione sull’eventuale via libera, o sull’emissione di una interdittiva. Nell’arco del 2024 è stata emessa una sola interdittiva, nei confronti di un’azienda del settore edile che chiedeva di essere inserita nella White List antimafia. Ovvero l’elenco di imprese che non sono considerate a rischio di infiltrazione mafiosa, tenuto da ogni prefettura del Belpaese. L’iscrizione alla White List è peraltro un requisito obbligatorio per partecipare a determinate procedure di gara e affidamento di appalti pubblici, specie in settori considerati a maggior rischio infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il ’protocollo per la legalità e lo sviluppo dei settori ricettivo alberghiero e ristorazione’ (questa l’intitolazione) è stato sottoscritto il 29 novembre 2024 da prefettura, comuni, categorie, sindacati e ordini professionali. Estendendo il precedente del 2014. Prevede controlli a campione alle scia "di nuova apertura, subingresso o variazioni soggettive relative ai ristoranti, bar, enoteche, birrerie, pub, rosticcerie e pizzerie". Controlli previsti per "il 10% delle società che presenteranno almeno due target" rispetto a determinati parametri. Ovvero: "frequenza dei cambi di gestione della struttura nell’ultimo quinquennio; tipologia della struttura ricettiva interessata (struttura con classificazione a partire da quelle a tre stelle e con ricettività superiore ai 40 posti- letto ); tipologia dei locali del settore della ristorazione (che dispongono di cucina e posti a sedere superiori a 50 oppure con una superficie di somministrazione minima a partire dai 60 metri quadrati in su); età anagrafica del richiedente (superiore a 60 anni); provenienza da contesti di particolare interesse investigativo sotto il profilo antimafia, incluse le imprese gestite da cittadini stranieri". Come si vede, sono esclusi gli alberghi a una e due stelle. Controlli a campione estesi però anche ad attività interessate nell’ultimo triennio a contestazioni di natura penale". E ad almeno "due cambi di gestione".