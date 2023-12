Antipasto di Capodanno. Al Cocco arrivano. Villalobos e Richards

In attesa della grande festa di fine anno con Galactica Festival, il Cocoricò di Riccione presenta una grande serata-evento sotto la sua inconfondibile e scintillante piramide: sabato 9 dicembre tre pesi massimi della consolle - Ricardo Villalobos, Craig Richards e Francesco Del Garda saranno insieme per una serata unica. In T-Room arrivano Bad Boombox e Pisapia, tra i nuovi nomi più promettenti della hard techno. Culmina in grande stile quindi un anno indimenticabile: con l’evento del 9 dicembre si festeggerà l’alba finale 2023.