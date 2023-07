Antiquariato, gran finale per la mostra

Pennabilli Antiquariato continua fino a domenica con la sua ricca esposizione di tesori del passato da scoprire, passo a passo, nei palazzi e nelle botteghe del centro storico. Eventi, conferenze, spettacoli e tantissime opere d’arte esposte grazie al lavoro certosino di trenta gallerie antiquarie, selezionate fra le più valide d’Italia. "Un successo per la 53esima edizione della mostra", dicono gli organizzatori inaugurata l’8 luglio da personalità di spicco come l’onorevole Andrea Gnassi e Elisabetta Belloni, direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Belloni, che fra l’altro è cittadina di Pennabilli, e ha descritto la mostra antiquaria come "un’eredità da preservare e con cui guardare al futuro. Con iniziative come questa – ha aggiunto la direttrice del Dis – anche un borgo, o una piccola comunità dell’entroterra possono contribuire allo sviluppo del paese e alla conservazione del nostro patrimonio". Variegato, poi, il percorso espositivo della mostra, che si snoda fra il Teatro Vittoria, il Palazzo Carboni e il Palazzo della biblioteca, e porta il visitatore allo scoperta di un periodo storico sospeso fra Medioevo e Novecento. Nel Palazzo del Bargello, inoltre, da non perdere, l’esposizione dedicata allo scomparso maestro ceramista, Giò Urbinati.

Andrea G. Cammarata