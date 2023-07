Antonelli accoglie talenti del Motorsport

Jgor Antonelli, ex pilota cattolichino professionista e padre del pilota di moto Niccolò, ha deciso, nel 2012, di dare vita all’agenzia di Network Sportiva e Management ‘Nicco23’: questo per dare la possibilità alle aziende, soprattutto quelle del territorio, di farsi conoscere attraverso il palcoscenico internazionale del Motorsport e della MotorValley. C’è una novità: "A breve scenderemo in campo per una nuova sfida – conferma Jgor Antonelli –: quella di essere il punto di riferimento per i nuovi talenti emergenti, aiutandoli non solo nel management ma, soprattutto, dando consulenze mirate nel trovare i contenitori giusti per la loro carriera e seguirli nella gestione contrattuale. Metteremo a disposizione dei giovani talenti la grande esperienza maturata in oltre 20 anni di militanza nel mondo del Motorssport con relazioni attivate con i migliori team-manager e case costruttrici. Possiamo dare un valore aggiunto che può fare la differenza nei momenti in cui è importante avere una figura su cui poter contare, oggi il livello dello sport è diventato estremo e vanno curati tutti i dettagli per fare la differenza".